Компенсация по услугам ЖКХ будет начисляться автоматически

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будет начисляться автоматически, без заявлений граждан, сообщает правительство Самарской области.
Компенсации придут на замену существовавшим ранее единовременным выплатам. Соответствующий региональный закон был принят 26 декабря 2016 года.
Ранее для получения единовременных выплат гражданам необходимо было обращаться в управление соцзащиты, где предоставлять документы, удостоверяющие личность, о составе семьи, о категории жилого помещения, о полагающейся льготе, а также квитанции за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения.
Введенные же новым законом компенсации будут начисляться без обращений граждан на основании сведений о начисленных и оплаченных платежах, полученных от поставщиков ЖКУ.
Выплата компенсации будет организована после 15 января 2017 года через отделения почтовой связи и кредитные организации.
Гражданам, имеющим задолженность по оплате ЖКУ, компенсация не выплачивается.
Подробную информацию можно получить в управления социальной защиты населения по месту жительства. Кроме того, организована работа "горячих линий", телефоны которых размещены на сайте правительства региона.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.