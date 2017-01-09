Нефтяные компании готовы заплатить 1 млрд руб. за четыре месторождения в Самарской области

Приволжскнедра реализовало в декабре 2016 года право на четыре нефтеносных участка Самарской области. Лоты были расторгованы на общую сумму более 1 млрд рублей.

Серьезная конкуренция возникла на Плотниковский и Ново-Суходольский участки. За право добывать здесь нефть сражались по шесть компаний. Победителем обоих аукционов признано входящее в состав группы АО "НК "Нефтиса" АО "Самараинвестнефть".

Стартовая цена Плотниковского участка в Похвистневском районе составляла 34,7 млн рублей. В результате торгов он ушел за 458,04 млн рублей. На этот лот претендовали также ПАО "НК "Роснефть", ЗАО "Ямбулойл", ООО "Регион-нефть", ООО "Газснаб", АО "Самаранефтегаз".

Плотниковский участок площадью 45,6 кв. км имеет запасы по категории С1 — 0,288 млн т, перспективные ресурсы по категории С3 — 0,244 млн т, прогнозные ресурсы по категории Д1 — 0,6 млн т, Д1л — 0,3 млн тонн.

Ново-Суходольский участок в Сергиевском районе был выставлен за 1,8 млн рублей. Право на него обошлось "Самараинвестнефти" в 498,96 млн рублей. Конкуренцию победителю составляли ПАО "НК "Роснефть", ООО "Яр-Ойл", ООО "ТНС-Развитие", ООО "Регион-нефть" и АО "Самаранефтегаз".

Площадь Ново-Суходольского участка 294,2 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Д1л — 0,1 млн т, Д1- 3,3 млн тонн.

Напомним, "Самараинвестнефть" намерена построить пункт сдачи нефти в Сергиевском районе. В настоящее время компания, по данным сайта neftisa.ru, ведет разработку семи нефтяных месторождений, расположенных на севере Самарской области, а также служит оператором по добыче нефти для ООО "НК "Самара".

За "Кузьминовский-1" ПАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина бороться не пришлось. На этот лот поступила лишь одна заявка, и он достался единственному претенденту за начальные 16,75 млн рублей.

Участок "Кузьминовский-1"площадью 629,3 кв. км расположен в Шенталинском и Клявлинском районах. Его перспективные ресурсы по категории С3 составляют 1,76 млн т, прогнозные ресурсы по категории Д1л — 1,6 млн т, Д1 — 11,2 млн тонн.

Кроме того, в декабре был разыгран Больше-Толкайский участок недр. Право пользования выиграло ООО "Альянс-Нефтедобыча" за 100,955 млн рублей.