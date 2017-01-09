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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Нефтяные компании готовы заплатить 1 млрд руб. за четыре месторождения в Самарской области

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приволжскнедра реализовало в декабре 2016 года право на четыре нефтеносных участка Самарской области. Лоты были расторгованы на общую сумму более 1 млрд рублей.

Серьезная конкуренция возникла на Плотниковский и Ново-Суходольский участки. За право добывать здесь нефть сражались по шесть компаний. Победителем обоих аукционов признано входящее в состав группы АО "НК "Нефтиса" АО "Самараинвестнефть".

Стартовая цена Плотниковского участка в Похвистневском районе составляла 34,7 млн рублей. В результате торгов он ушел за 458,04 млн рублей. На этот лот претендовали также ПАО "НК "Роснефть", ЗАО "Ямбулойл", ООО "Регион-нефть", ООО "Газснаб", АО "Самаранефтегаз".

Плотниковский участок площадью 45,6 кв. км имеет запасы по категории С1 — 0,288 млн т, перспективные ресурсы по категории С3 — 0,244 млн т, прогнозные ресурсы по категории Д1 — 0,6 млн т, Д1л — 0,3 млн тонн.

Ново-Суходольский участок в Сергиевском районе был выставлен за 1,8 млн рублей. Право на него обошлось "Самараинвестнефти" в 498,96 млн рублей. Конкуренцию победителю составляли ПАО "НК "Роснефть", ООО "Яр-Ойл", ООО "ТНС-Развитие", ООО "Регион-нефть" и АО "Самаранефтегаз".

Площадь Ново-Суходольского участка 294,2 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Д1л — 0,1 млн т, Д1- 3,3 млн тонн.

Напомним, "Самараинвестнефть" намерена построить пункт сдачи нефти в Сергиевском районе. В настоящее время компания, по данным сайта neftisa.ru, ведет разработку семи нефтяных месторождений, расположенных на севере Самарской области, а также служит оператором по добыче нефти для ООО "НК "Самара".

За "Кузьминовский-1" ПАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина бороться не пришлось. На этот лот поступила лишь одна заявка, и он достался единственному претенденту за начальные 16,75 млн рублей.

Участок "Кузьминовский-1"площадью 629,3 кв. км расположен в Шенталинском и Клявлинском районах. Его перспективные ресурсы по категории С3 составляют 1,76 млн т, прогнозные ресурсы по категории Д1л — 1,6 млн т, Д1 — 11,2 млн тонн.

Кроме того, в декабре был разыгран Больше-Толкайский участок недр. Право пользования выиграло ООО "Альянс-Нефтедобыча" за 100,955 млн рублей.

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Последние комментарии

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 10:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 13:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 22:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:13 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

там давно не Николай Иванович

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