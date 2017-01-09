Самарчанка родила дочь в квартире на 7-й Просеке

В воскресенье, 8 января, около 4:00, в квартире по 7-й Просеке в Самаре у 31-летней женщины начались роды. Она сама позвонила в "скорую", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в экстренных службах.

Медики прибыли и оказали роженице необходимую помощь. В итоге на свет появилась девочка. Потом медицинский экипаж доставил маму с ребенком в роддом.