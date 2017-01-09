Директора тольяттинского ООО осудили за невыплату зарплаты

В Тольятти суд вынес приговор 61-летнему гендиректору ООО "Монолит" Владимиру Черкесову, которого обвиняли в невыплате зарплаты сотрудникам более чем за два месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, Черкесов с января 2015 г. по март 2016 г. из корыстной и иной личной заинтересованности не выплачивал зарплату пяти работникам. В результате общая сумма задолженности превысила 538 тыс. рублей. Суд 29 декабря назначил руководителю штраф 150 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.