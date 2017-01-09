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Суды Происшествия

Директора тольяттинского ООО осудили за невыплату зарплаты

ТОЛЬЯТТИ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор 61-летнему гендиректору ООО "Монолит" Владимиру Черкесову, которого обвиняли в невыплате зарплаты сотрудникам более чем за два месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, Черкесов с января 2015 г. по март 2016 г. из корыстной и иной личной заинтересованности не выплачивал зарплату пяти работникам. В результате общая сумма задолженности превысила 538 тыс. рублей.

Суд 29 декабря назначил руководителю штраф 150 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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Denis Charikov 29 ноября 2016 21:42 Экс-супруга убийцы владельца "Горилки" не смогла отсудить 3 млн руб. за помощь следствию

Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.

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Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев

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