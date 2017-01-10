Самарский художественный музей рассказал о выставках в 2017 году

Самарский художественный музей анонсировал выставки в 2017 г., который станет для учреждения юбилейным: исполнится 120 лет коллекции и 80 лет со дня основания музея.

В этот год музей подготовил цикл выставок под общим названием "Грани ХХ века". Они раскроют многогранное искусство XX столетия в живописи, скульптуре и графике.

Отечественное искусство XX века составляет значительную часть фондов музея, но крайне редко экспонируется в залах. Юбилейные празднования начнутся 9 февраля вернисажем выставки оригинальной отечественной графики из собрания музея, где будут представлены разножанровые произведения, выполненные в разных техниках.

В июне этот цикл продолжится выставкой периода "Оттепели". В октябре, в годовщину революции, музей покажет произведения живописцев, графиков и скульпторов, осмыслявших тему революции на протяжении XX века.

В 2017 г. музей не обойдет вниманием и художников-юбиляров: в феврале откроется выставка графики Станислава Федорова, приуроченная к 80-летию художника, а в сентябре — Юрия Филиппова, к 90-летию мастера.

Продолжится сотрудничество самарского музея со столичными: Московский дом фотографии представит фотовыставку "Лиля Брик. Несостоявшееся путешествие", "РОСИЗО" — живописные "семейные ценности", Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки — работы большого мастера акварели Александра Волкова.

Под занавес 2017 года откроется выставка из Государственного Русского музея. На этот раз в Самару привезут работы одного из ярких представителей русского авангарда Павла Филонова.