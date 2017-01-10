В Самаре выступит ансамбль солистов хора Храма Христа Спасителя "Эйдос"

В понедельник, 16 января, в 19:00 в концертном зале Самарской филармонии будут звучать духовные песнопения в исполнении Ансамбля солистов хора Храма Христа Спасителя "Эйдос".
В Рождественской программе концерта прозвучат произведения русских и советских композиторов, народные и казачьи песни, грузинские песнопения.
В переводе с греческого языка εἶδος обозначает "вид, способ действия, наружность, красота, качество, идея". Любое искусство тяготеет к красоте, к изысканным, красивым формам. Этими соображениями и обусловлено название коллектива. Репертуар ансамбля "Эйдос" охватывает музыкальные стили от русской духовной музыки и западной музыки Средневековья до джаза и современной классической музыки.
Коллектив активно гастролирует как в России, так и за ее пределами, принимает участие в многочисленных фестивалях. Художественным руководителем и главным дирижером ансамбля "Эйдос" является Андрей Капланов — выпускник Московской государственной консерватории им. Чайковского, затем — аспирантуры по специальности "хоровое дирижирование".
В Рождественской программе:
1 отделение
- Священник Василий Зиновьев. "С нами Бог",
- Георгий Свиридов. "Рождественская песнь",
- Грузинское песнопение "Шен хар Венахи",
- Грузинское рождественское песнопение "Гурийская аллилуйя",
- Сергей Рахманинов. "Богородице Дево, радуйся",
- Сергей Рахманинов. "Тебе Поем",
- Игорь Стравинский. "Верую",
- Николай Кедров. "Отче наш",
- Дмитрий Бортнянский. "Слава во вышних Богу",
- Георгий Свиридов. "Странное Рождество видевше".
2 отделение
- Николай Леонтович. "Щедрик",
- Виссарион Шебалин. "Зимняя дорога",
- Русская народная песня "Эй, ухнем",
- Русская народная песня "Вечерний звон",
- Русская народная песня "Ах, ты степь широкая",
- Русская народная песня "Степь да степь кругом",
- Русская народная песня "Вниз по матушке по Волге",
- Русская народная песня "В темном лесе",
- Георгий Свиридов. "Ясные поля",
- Георгий Свиридов. "Запевка".
Последние комментарии
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!
Не дали тебе интервью, вот ты и бесишься. Можешь не опубликовывать Фу
до чего же желчная статья! бессмысленно упрекать группу в том,что у них одна программа на все города,концепция продумывается заранее, до мелочей -это как в театре ,у актеров есть сценарий и они не уклоняются от него ни на шаг! А на счет "отфутболивания"прессы ,скажу в защиту группы-ребята не роботы и им тоже хочется отдохнуть лишние 10 минут . всем мир!