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Музыка Культура

В Самаре выступит ансамбль солистов хора Храма Христа Спасителя "Эйдос"

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 января, в 19:00 в концертном зале Самарской филармонии будут звучать духовные песнопения в исполнении Ансамбля солистов хора Храма Христа Спасителя "Эйдос".

В Рождественской программе концерта прозвучат произведения русских и советских композиторов, народные и казачьи песни, грузинские песнопения.

В переводе с греческого языка εἶδος обозначает "вид, способ действия, наружность, красота, качество, идея". Любое искусство тяготеет к красоте, к изысканным, красивым формам. Этими соображениями и обусловлено название коллектива. Репертуар ансамбля "Эйдос" охватывает музыкальные стили от русской духовной музыки и западной музыки Средневековья до джаза и современной классической музыки.

Коллектив активно гастролирует как в России, так и за ее пределами, принимает участие в многочисленных фестивалях. Художественным руководителем и главным дирижером ансамбля "Эйдос" является Андрей Капланов — выпускник Московской государственной консерватории им. Чайковского, затем — аспирантуры по специальности "хоровое дирижирование".

В Рождественской программе:

1 отделение

  • Священник Василий Зиновьев. "С нами Бог",
  • Георгий Свиридов. "Рождественская песнь",
  • Грузинское песнопение "Шен хар Венахи",
  • Грузинское рождественское песнопение "Гурийская аллилуйя",
  • Сергей Рахманинов. "Богородице Дево, радуйся",
  • Сергей Рахманинов. "Тебе Поем",
  • Игорь Стравинский. "Верую",
  • Николай Кедров. "Отче наш",
  • Дмитрий Бортнянский. "Слава во вышних Богу",
  • Георгий Свиридов. "Странное Рождество видевше".

2 отделение

  • Николай Леонтович. "Щедрик",
  • Виссарион Шебалин. "Зимняя дорога",
  • Русская народная песня "Эй, ухнем",
  • Русская народная песня "Вечерний звон",
  • Русская народная песня "Ах, ты степь широкая",
  • Русская народная песня "Степь да степь кругом",
  • Русская народная песня "Вниз по матушке по Волге",
  • Русская народная песня "В темном лесе",
  • Георгий Свиридов. "Ясные поля",
  • Георгий Свиридов. "Запевка".

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Последние комментарии

Константин Чуйков 30 октября 2016 11:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 14:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 13:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

Дария Пойндекстер 28 октября 2015 17:57 Самарский зритель перехотел видеть Tokio Hotel

Не дали тебе интервью, вот ты и бесишься. Можешь не опубликовывать Фу

Лиза Новикова 28 октября 2015 17:41 Самарский зритель перехотел видеть Tokio Hotel

до чего же желчная статья! бессмысленно упрекать группу в том,что у них одна программа на все города,концепция продумывается заранее, до мелочей -это как в театре ,у актеров есть сценарий и они не уклоняются от него ни на шаг! А на счет "отфутболивания"прессы ,скажу в защиту группы-ребята не роботы и им тоже хочется отдохнуть лишние 10 минут . всем мир!

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