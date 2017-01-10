В Самаре выступит ансамбль солистов хора Храма Христа Спасителя "Эйдос"

В понедельник, 16 января, в 19:00 в концертном зале Самарской филармонии будут звучать духовные песнопения в исполнении Ансамбля солистов хора Храма Христа Спасителя "Эйдос".

В Рождественской программе концерта прозвучат произведения русских и советских композиторов, народные и казачьи песни, грузинские песнопения.



В переводе с греческого языка εἶδος обозначает "вид, способ действия, наружность, красота, качество, идея". Любое искусство тяготеет к красоте, к изысканным, красивым формам. Этими соображениями и обусловлено название коллектива. Репертуар ансамбля "Эйдос" охватывает музыкальные стили от русской духовной музыки и западной музыки Средневековья до джаза и современной классической музыки.



Коллектив активно гастролирует как в России, так и за ее пределами, принимает участие в многочисленных фестивалях. Художественным руководителем и главным дирижером ансамбля "Эйдос" является Андрей Капланов — выпускник Московской государственной консерватории им. Чайковского, затем — аспирантуры по специальности "хоровое дирижирование".



В Рождественской программе:

1 отделение

Священник Василий Зиновьев. "С нами Бог",

Георгий Свиридов. "Рождественская песнь",

Грузинское песнопение "Шен хар Венахи",

Грузинское рождественское песнопение "Гурийская аллилуйя",

Сергей Рахманинов. "Богородице Дево, радуйся",

Сергей Рахманинов. "Тебе Поем",

Игорь Стравинский. "Верую",

Николай Кедров. "Отче наш",

Дмитрий Бортнянский. "Слава во вышних Богу",

Георгий Свиридов. "Странное Рождество видевше".

2 отделение