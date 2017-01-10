При масштабном пожаре в дачном доме в СНТ "Орлов овраг" погибла женщина

Во вторник, 10 января, в 03:05 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в СНТ "Орлов овраг" в Кировском районе Самары, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

На месте происшествия горел дачный дом и надворные постройки на площади 100 кв. метров. В тушении принимали участие 10 человек, которые использовали три единицы пожарной техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 04:25, а через пять минут пожар был полностью ликвидирован.

Как уточняют в ГУ МЧС по Самарской области, при пожаре погибла 50-летняя женщина. Во время работ по ликвидации огня был спасен 54-летний мужчина.

Причины гибели человека устанавливаются. Так же выясняются обстоятельства возникновения пожара и нанесенный им ущерб.