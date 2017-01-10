При масштабном пожаре в дачном доме в СНТ "Орлов овраг" погибла женщина

Во вторник, 10 января, в 03:05 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в СНТ "Орлов овраг" в Кировском районе Самары, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
На месте происшествия горел дачный дом и надворные постройки на площади 100 кв. метров. В тушении принимали участие 10 человек, которые использовали три единицы пожарной техники.
Очаг возгорания удалось локализовать в 04:25, а через пять минут пожар был полностью ликвидирован.
Как уточняют в ГУ МЧС по Самарской области, при пожаре погибла 50-летняя женщина. Во время работ по ликвидации огня был спасен 54-летний мужчина.
Причины гибели человека устанавливаются. Так же выясняются обстоятельства возникновения пожара и нанесенный им ущерб.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление