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Пожары Происшествия

При масштабном пожаре в дачном доме в СНТ "Орлов овраг" погибла женщина

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 января, в 03:05 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в СНТ "Орлов овраг" в Кировском районе Самары, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

На месте происшествия горел дачный дом и надворные постройки на площади 100 кв. метров. В тушении принимали участие 10 человек, которые использовали три единицы пожарной техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 04:25, а через пять минут пожар был полностью ликвидирован.
Как уточняют в ГУ МЧС по Самарской области, при пожаре погибла 50-летняя женщина. Во время работ по ликвидации огня был спасен 54-летний мужчина.

Причины гибели человека устанавливаются. Так же выясняются обстоятельства возникновения пожара и нанесенный им ущерб.

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Последние комментарии

Юляшка Мальцева 11 декабря 2016 18:38 Пенсионерка отравилась угарным газом и получила ожоги в загоревшемся доме в пос. Ясная Поляна

Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

Мария Михайлова 11 декабря 2016 10:57 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:43 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление

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