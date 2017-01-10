Более сотни вахтовиков не могут вылететь из Курумоча

С 21:10 понедельника, 9 января, в аэропорту Курумоч задержан вылет авиалайнера Boeing компании "АлРоса", который должен был лететь по маршруту "Самара - Москва", сообщила корреспонденту Волга Ньюс заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Дарья Калиничева.

Задержка произошла по технической причине — из-за отказа датчика обогрева лобового стекла. На борту воздушного судна в Москву должны были отправиться 125 пассажиров-вахтовиков. Как пояснила Дарья Калиничева, 51 пассажир отказался от полета, а 74 размещены в гостинице. Предварительно, их вылет запланирован на 15:00 10 января. "По факту задержки вылета воздушного судна Куйбышевской транспортной прокуратурой проводится проверка", — сообщила Дарья Калиничева.