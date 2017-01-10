Более сотни вахтовиков не могут вылететь из Курумоча

С 21:10 понедельника, 9 января, в аэропорту Курумоч задержан вылет авиалайнера Boeing компании "АлРоса", который должен был лететь по маршруту "Самара - Москва", сообщила корреспонденту Волга Ньюс заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Дарья Калиничева.
Задержка произошла по технической причине — из-за отказа датчика обогрева лобового стекла.
На борту воздушного судна в Москву должны были отправиться 125 пассажиров-вахтовиков.
Как пояснила Дарья Калиничева, 51 пассажир отказался от полета, а 74 размещены в гостинице. Предварительно, их вылет запланирован на 15:00 10 января.
"По факту задержки вылета воздушного судна Куйбышевской транспортной прокуратурой проводится проверка", — сообщила Дарья Калиничева.
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.