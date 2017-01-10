Самарец поджег квартиру, чтобы насолить сестре

В серьезный ремонт квартиры вылилась самарчанке месть брата-наркомана.

На двоих от родителей им досталась "двушка" в Советском районе. Так как брат в 2010 г. сел на пять лет в колонию строгого режима за хранение наркотиков, а также стоял на учете в наркодиспансере, женщина решила выкупить его долю в квартире во избежание дальнейших проблем. Но выселять брата она не стала. Так и жил он в ее квартире со своей сожительницей, занимая одну из комнат.

В августе 2016 г. у брата с сестрой произошла размолвка, и в квартире случился пожар, ущерб от которого был оценен в 662 тыс. рублей. Специалисты установили, что это была не случайность, а поджог.

В результате Дмитрию Яковлеву предъявили обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений, путем поджога", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Дело вел отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района. Сначала подозреваемый вину отрицал, но следствие добыло достаточно доказательств, и мужчина признался, что поджег матрас, чтобы насолить сестре.

В октябре 2016 г. ему уже дали год строгого режима за хранение наркотиков. Теперь срок заключения могут просто увеличить. Дело о поджоге будет рассматривать Советский районный суд.