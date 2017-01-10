Вор-рецидивист пошел под суд за несколько десятков краж

В Самаре передали в суд уголовное дело Евгения Игнатьева. 30-летнего мужчину обвиняют в 25 эпизодах краж.

Излюбленным объектом внимания Игнатьева были велосипеды: он частенько забирал их из подъездов жилых домов, перекусывая противоугонные тросы. "Добычу" мужчина продавал на рынке по дешевке. Хотя реальная стоимость велосипедов варьировалась от 8 до 50 тыс. рублей.

На счету мужчины также кражи из дачных домиков. Оттуда пропадала стройтехника: болгарки, дрели, перфораторы — все, что можно с легкостью сдать в ломбард.

Дело Игнатьева вел отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района. Вину мужчина все-таки признал. Дело передали в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

В 2014, 2015 и 2016 гг. он уже был судим за кражи и хранение наркотиков, теперь ему грозит несколько лет лишения свободы за воровство. При этом в пос. Петра-Дубрава у Игнатьева остались жена и ребенок.