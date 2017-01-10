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Суды Происшествия

Вор-рецидивист пошел под суд за несколько десятков краж

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре передали в суд уголовное дело Евгения Игнатьева. 30-летнего мужчину обвиняют в 25 эпизодах краж.

Излюбленным объектом внимания Игнатьева были велосипеды: он частенько забирал их из подъездов жилых домов, перекусывая противоугонные тросы. "Добычу" мужчина продавал на рынке по дешевке. Хотя реальная стоимость велосипедов варьировалась от 8 до 50 тыс. рублей.

На счету мужчины также кражи из дачных домиков. Оттуда пропадала стройтехника: болгарки, дрели, перфораторы — все, что можно с легкостью сдать в ломбард.

Дело Игнатьева вел отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района. Вину мужчина все-таки признал. Дело передали в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

В 2014, 2015 и 2016 гг. он уже был судим за кражи и хранение наркотиков, теперь ему грозит несколько лет лишения свободы за воровство. При этом в пос. Петра-Дубрава у Игнатьева остались жена и ребенок.

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Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!

Denis Charikov 29 ноября 2016 21:42 Экс-супруга убийцы владельца "Горилки" не смогла отсудить 3 млн руб. за помощь следствию

Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.

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