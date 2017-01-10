На ул. Авроры водитель "девятки" сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

В понедельник, 9 января, в Железнодорожном районе Самары в ДТП пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:10 28-летний водитель "девятки", выезжавший с ул. Балаковской на ул. Авроры, поворачивая налево, сбил 31-летнюю женщину и двухлетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, с которыми их доставили в медучреждение. Мальчик госпитализирован.