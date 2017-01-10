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ДТП Происшествия

На ул. Авроры водитель "девятки" сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 января, в Железнодорожном районе Самары в ДТП пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:10 28-летний водитель "девятки", выезжавший с ул. Балаковской на ул. Авроры, поворачивая налево, сбил 31-летнюю женщину и двухлетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, с которыми их доставили в медучреждение. Мальчик госпитализирован.

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Спасибо!!!

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Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

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чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

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