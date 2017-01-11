Разработчик новой сцены для театра "Колесо" не смог взыскать с мэрии Тольятти 28,5 млн руб. за готовый проект

Арбитражный суд Поволжского округа отказал ООО Комплексная проектная мастерская "Теплый дом" в иске к мэрии Тольятти о взыскании почти 28,5 млн руб., за проект Тольяттинского театрально-культурного центра "Новая сцена". Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Как следует из материалов дела, 25 декабря 2013 г. драматический театр "Колесо", являющийся муниципальным учреждением, заключил с "Теплым домом" договор на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту ТТКЦ "Новая сцена" - разработка проектных решений и рабочей документации; демонстрационных чертежей интерьеров и ландшафтного дизайна с фонтаном на основе реконструкции существующего двухзального здания кинотеатра "Пирамида", расположенного в Тольятти на ул. Свердлова, 11а.

По договору стоимость работ составляла почти 28,5 млн руб., оплата должна была производиться исключительно за счет средств бюджета Тольятти.

В 2015 г. "Теплый дом" выполнил необходимые работы и получил положительное заключение государственной экспертизы, о чем уведомил заказчика. Ориентировочная стоимость реконструкции составляла 495 млн рублей. Депутаты гордумы сочли, что это слишком дорого, разразился скандал.

Кроме того, с 1 января 2014 г. изменилось законодательство о закупках, и если до этого времени Драматический театр был вправе подписать договор, определив исполнителя самостоятельно, то с 2014 г. контракт мог быть заключен только через торги.

В итоге деньги на оплату разработанного ООО проекта из департамента культуры передали в департамент финансов в качестве резервных средств.

Компания "Теплый дом" обратилась в областной арбитраж, но тот встал на сторону истца. Мэрия смогла оспорить решение первой инстанции в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде, а затем и в кассации.

Напомним, в августе 2016 г. директор театра "Колесо" Янина Незванкина сообщила, что этот глобальный проект включен в программу мероприятий по празднованию 50-летнего юбилея АвтоВАЗа, рассчитанную на 2017-2020 годы. По ее словам, решался вопрос о его дальнейшем софинансировании из областного и федерального бюджетов.