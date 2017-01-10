Одинокая мать трехлетнего малыша, отправленная в колонию, попытается добиться отсрочки наказания

В конце 2016 г. жителей Сызрани потряс приговор местного судьи Галины Узбековой: мать трехлетнего ребенка она за ДТП отправила в колонию, а мальчика — чиновникам, чтобы те решили, куда его определить. Поскольку родственников, которые могли бы оформить опеку, у ребенка нет, ему грозит детдом. Мама малыша могла бы остаться на воле, но для этого ей нужно было добиться так называемого примирения сторон, то есть прощения от потерпевших.

Корреспондент "Волга Ньюс" пообщался с осужденной и потерпевшим по делу, а также их адвокатами.

В маленькой Сызрани, где слухи, правдивые или не очень, разносятся, как говорится, со скоростью света, и от трехлетнего малыша семейной трагедии уже не утаить.

С 2016 г. маленький Захар засыпает, только держа маму за руку — и частенько со слезами на глазах. В декабре у малыша умер папа — никакой долгой предшествовавшей кончине болезни, просто от постоянных переживаний остановилось сердце. Теперь, слыша разговоры взрослых о том, что мама может пропасть на ближайшие два года, малыш горюет еще больше.

"Даже на работу не хочет меня отпускать, просит: мама не уходи", — со слезами на глазах говорит его мать Татьяна.

ДТП случилось 25 августа 2016 г., около 17:00, на ул. Советской (центр города). В приговоре суда ДТП описано кратко: "Водитель Lada Kalina не уступила дорогу пешеходу Аржановой, переходящей проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершила наезд на нее". Женщина-пешеход предпенсионного возраста (оставалось около года до пенсии), от полученных травм скончалась позже в больнице.

"В тот день я ехала в магазин на ул. Степана Разина за кроваткой для ребенка, — рассказывает водитель Lada Kalina и мать трехлетнего малыша Татьяна. — Теперь вот вспоминаю, что мы эту кроватку уже смотрели на тот момент дважды — с мужем и с ребенком, даже не знаю, почему не купили в предыдущие разы… Да и по ул. Советской я обычно не езжу из-за напряженного движения, а в этот раз свернула почему-то именно на Советскую. Еду, просматриваю всю проезжую часть. И тут вдруг солнце меня ослепляет… Как позже оказалось, в тот момент дорогу переходила женщина вся в белом. Но в тот момент я ее не увидела…"

Согласно материалам приговора суда, Татьяна с места происшествия не скрывалась, а, напротив, вызвала "скорую" и дожидалась врачей. Кроме того, "возместила материальный ущерб, связанный с оплатой потерпевшим услуг представителя, что также следует расценивать как смягчающее обстоятельство, пыталась частично компенсировать моральный вред, от получения чего потерпевший отказался".

Характеристики с мест работы, от соседей и сотрудников детсада, куда ходит сын Татьяны, тоже сплошь положительные: женщина всегда вежливая и приветливая, сама готова была прийти на помощь в любой момент. После трагедии замкнулась, ходит подавленная…

Татьяна говорит: того, что невольно причинила смерть другому человеку — не отрицает. Но после ДТП сама пережила настоящий ад.

"Я на следующий же день узнала, где живет сын этой женщины, пошла к нему, повинилась, попросила прощенья, — продолжает в слезах Татьяна. — Он сначала ответил, что понимает, что я не нарочно. А потом, кто-то ему передал, якобы, я считаю, что мне ничего не будет, поскольку у меня ребенок маленький. И тогда он ни в какую не захотел идти на примирение сторон, брать от меня деньги в качестве возмещения ущерба. Но я никогда не говорила, что мне ничего не будет. Не знаю, может быть это чьи-то домыслы. Я, наоборот, очень раскаиваюсь. Постоянно хожу в церковь, молюсь в том числе и за семью погибшей. На фоне всех этих переживаний умер мой муж — остановилось сердце".

Сейчас Татьяна с сыном живет у свекрови, поскольку та просто убита горем. В 2016 г. у нее умер не только сын (муж Татьяны), но и супруг. Женщине уже 77 лет. По словам адвоката Татьяны Андрея Тюрина, надежды на то, что органы опеки сделают бабушку опекуном малыша (на время, что Татьяна будет отбывать наказание) у них нет. Вторая бабушка — мама Татьяны — умерла несколько лет назад. Отец Татьяны уже пожилого возраста, шансов стать опекуном у него тоже недостаточно. Других близких родственников нет.

Судья Галина Узбекова приговорила Татьяну к двум годам колонии и выплате 600 тыс. руб. сыну потерпевшей, несмотря на то, что прокуратура просила более мягкий приговор. В тексте этого же вердикта значится: "Копию приговора направить в Управление по вопросам семьи, материнства и детства администрации Сызрани для определения дальнейшей судьбы малолетнего ребенка подсудимой".

"Мне уже после приговора рассказали знакомые, якобы сторона потерпевших готова была пойти на примирение сторон, если я хотя бы выплатила моральный ущерб 500 тыс. руб. и говорили об этом моему адвокату, — вспоминает Татьяна. — Но прошлый адвокат мне ничего подобного не передавал".

Татьяна хочет обжаловать решение суда. Надеется только на одно — отсрочку наказания. Для подготовки апелляции Татьяна обратилась к другому юристу.

"Мы будем просить об отсрочке исполнения приговора до достижения ребенком 14 лет — такое предусмотрено законом, — говорит нынешний адвокат Татьяны Андрей Тюрин. — Материалы мы уже направили в областной суд".

Ситуацию, в которой оказалась Татьяна, активно обсуждают в соцсетях. Многие пользователи отмечают, что от ДТП, к сожалению, не застрахован ни один водитель. Но этой позиции придерживаются не все.

Корреспондент Волга Ньюс связался с адвокатом потерпевшей стороны (то есть сына погибшей Михаила Аржанова) Дмитрием Иконниковым. Юрист после некоторых переговоров сообщил, что якобы Михаил не хочет общаться с прессой и не разрешает это делать ему, адвокату. Позже нам удалось связаться с самим Михаилом Аржановым, и он сам, к нашему удивлению, побеседовать с журналистом сразу же согласился и рассказал свою версию произошедшего.

Со слов Михаила, скорую якобы вызвала на самом деле не виновница ДТП, а оператор расположенного рядом банка. Михаил подтверждает, что Татьяна приходила следующим вечером к нему с извинениями, но говорит, что затем знакомые передали ему, что Татьяна не раскаивается, а хочет избежать наказания.

"Люди, которые присутствовали при ее разговоре с первым адвокатом, сказали мне следующее, — рассказал Михаил журналисту Волга Ньюс. — Мол адвокат спросил ее: Как настроены, готовы выплачивать моральный ущерб? А она спросила: "А что мне грозит?" И тогда адвокат сказал ей, что по практике, ничего не грозит, особенно учитывая, что у нее маленький ребенок. Татьяна до суда мне звонила, предлагали встретиться, обсудить. Я сказал, вот будет суд, там все и решится".

Со слов Михаила перед судом адвокат Татьяны предлагал в качестве компенсации заплатить 250 тыс. рублей. Но ему сумма показалась смехотворной, "и смертью матери я не торгую", — говорит Михаил.

"Я буду добиваться справедливости, — говорит Михаил. — Ведь ДТП произошло на центральной улице, где скоростной режим 30-40 км в час. А посмотрите экспертизу, какие травмы у моей мамы (в экспертизе указан ряд различных переломов и ЧМТ, — прим. Волга Ньюс). У нее переломано практически все! Я считаю, что для того, чтоб нанести такие травмы, скорость, на которой ехал сбивший ее автомобиль, должна была быть гораздо больше разрешенной! К тому же, люди, с кем Татьяна работает, говорили мне, что она маму видела! (следственного эксперимента проведено почему-то не было, — прим. Волга Ньюс)".

Михаил также говорил, что ему звонил и новый адвокат Татьяны, предлагал выплатить уже 600 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда. Но для Михаила решение суда уже стало делом принципа.

"На дорогах Сызрани каждый день происходят ДТП, — говорит Михаил. — Водители обнаглели, потому что в большинстве случаев остаются безнаказанными. Например, в тот же день, что сбили мою маму, на другой дороге тоже сбили женщину, и то дело замяли. Но я пойду до последнего. Моя мама была очень хорошим, светлым человеком. Помогала с воспитанием внучки, ждала рождения другого внука. Теперь я хочу социальной справедливости. Думаю, что водитель должен помнить, что садясь за руль, он несет ответственность за жизни других. Но наше общество стало больным. А человеческая жизнь — не ценится".

Примечательно, что почти в одно время с приговором Татьяне в Самаре был вынесен другой приговор за ДТП со смертельным исходом. Гендиректор ООО "Гиппократ", занимающийся производством "фанфуриков", Антон Гусев, насмерть сбивший велосипедиста в Самаре, выплатил семье погибшего компенсацию и избежал уголовной ответственности.

4 октября 2015 г. на своем автомобиле Volkswagen Гусев сбил ехавшего по обочине велосипедиста. Пострадавший скончался, а Гусев скрылся с места происшествия. Автомобиль нашли, возбудили уголовное дело. Позже следователь пояснял, что Гусев пытался ввести правоохранителей в заблуждение. Например, вину на себя сначала взял гражданин одной из соседних республик, представившийся водителем бизнесмена.

Свидетель явившегося с повинной не опознал, зато позже опознал Гусева. Потом предприниматель выплатил потерпевшим около 4 млн руб., и родственники погибшего отказались от претензий к нему. Производство по делу было прекращено в связи с примирением сторон.

Фактически получается, что по закону РФ водитель, сбивший человека насмерть, может и не отправиться за решетку, но только в случае, если родственники захотят простить его и пойти на "примирение сторон" в суде. А готовность потерпевших примириться в некоторых случаях как раз зависит от суммы, предлагаемой в качестве возмещения "морального ущерба". Выходит — можешь безнаказанно сбивать людей, если имеешь много денег. А если ты — не миллионер, будешь "сидеть" несмотря ни на какие семейные или жизненные обстоятельства.