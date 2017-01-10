Николай Меркушкин: "Самарская область может стать пилотным регионом для федеральной программы по застройке заброшенных промзон"

Во вторник, 10 января, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с министром строительства регионального правительства Александром Баландиным.
Глава региона и руководитель областного минстроя обсудили механизмы реализации проектов по жилой застройке промышленных зон в Самаре и области. В частности, в региональной столице новые жилые кварталы могут появиться на территории бывших заводов 4 ГПЗ и ЗИМ.
Как отметил Николай Меркушкин, правительство РФ подготовило программу содействия регионам при освоении этих земельных участков. Речь здесь идет о строительстве коммунальной инфраструктуры, помощи в подключении к сетям.
"В конечном итоге это может существенно уменьшить итоговую стоимость квадратного метра жилья в центральных районах города, и она будет находиться на уровне 35-38 тыс. рублей, как и в наших новых микрорайонах Крутые Ключи, Южный город, Волгарь. Кроме того, это позитивно скажется на рынке жилья в целом", - уверен губернатор.
Александр Баландин сообщил Николаю Меркушкину, что в среду, 11 января, в Москве он обсудит этот вопрос в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
"Сейчас рассматривается вопрос включения Самарской области в пилотный проект при реализации этой программы", - сказал Баландин.
Он добавил, что по ряду промзон уже есть готовые проекты планировки территорий и социальной инфраструктуры, в среду они будут представлены в федеральный минстрой.
Глава региона, со своей стороны, подчеркнул, что областные власти будут оказывать застройщикам всю необходимую помощь при строительстве в промзонах.
В ходе рабочей встречи был поднят вопрос строительства стадиона "Самара-Арена". "Мы с вице-губернатором Александром Фетисовым договорились, что еженедельно на стадионе будут проводиться совещания с участием представителей областного правительства и генерального подрядчика. Делается это для консолидации работы всех сторон", - доложил министр строительства губернатору.
Николай Меркушкин обратил внимание руководителя минстроя, что в короткие сроки необходимо окончательно решить вопрос по материалам для кровли спортивного объекта.
В стадии решения сейчас находятся и вопросы, связанные со строительством ледового дворца на ул. Молодогвардейской и нового речного вокзала. "Все эти вопросы необходимо решить в самые кратчайшие сроки и приступать к строительству", - подчеркнул Николай Меркушкин.
Кроме того, глава региона поручил сдать в эксплуатацию спорткомплекс в Чапаевске в феврале 2018 года.
"В ближайшие дни будет понимание, какие остатки бюджета 2016 года переходят на этот год. Часть этих дополнительных средств будет направлена на строительство важных для региона объектов. В том числе и тех, которые были зафиксированы в качестве наказов избирателей на выборах в прошлом году", - в заключение встречи сообщил Александру Баландину Николай Меркушкин.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.