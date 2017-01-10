Во вторник, 10 января, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с министром строительства регионального правительства Александром Баландиным.

Николай Меркушкин: "Самарская область может стать пилотным регионом для федеральной программы по застройке заброшенных промзон"

Глава региона и руководитель областного минстроя обсудили механизмы реализации проектов по жилой застройке промышленных зон в Самаре и области. В частности, в региональной столице новые жилые кварталы могут появиться на территории бывших заводов 4 ГПЗ и ЗИМ.

Как отметил Николай Меркушкин, правительство РФ подготовило программу содействия регионам при освоении этих земельных участков. Речь здесь идет о строительстве коммунальной инфраструктуры, помощи в подключении к сетям.

"В конечном итоге это может существенно уменьшить итоговую стоимость квадратного метра жилья в центральных районах города, и она будет находиться на уровне 35-38 тыс. рублей, как и в наших новых микрорайонах Крутые Ключи, Южный город, Волгарь. Кроме того, это позитивно скажется на рынке жилья в целом", - уверен губернатор.

Александр Баландин сообщил Николаю Меркушкину, что в среду, 11 января, в Москве он обсудит этот вопрос в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

"Сейчас рассматривается вопрос включения Самарской области в пилотный проект при реализации этой программы", - сказал Баландин.

Он добавил, что по ряду промзон уже есть готовые проекты планировки территорий и социальной инфраструктуры, в среду они будут представлены в федеральный минстрой.

Глава региона, со своей стороны, подчеркнул, что областные власти будут оказывать застройщикам всю необходимую помощь при строительстве в промзонах.

В ходе рабочей встречи был поднят вопрос строительства стадиона "Самара-Арена". "Мы с вице-губернатором Александром Фетисовым договорились, что еженедельно на стадионе будут проводиться совещания с участием представителей областного правительства и генерального подрядчика. Делается это для консолидации работы всех сторон", - доложил министр строительства губернатору.

Николай Меркушкин обратил внимание руководителя минстроя, что в короткие сроки необходимо окончательно решить вопрос по материалам для кровли спортивного объекта.

В стадии решения сейчас находятся и вопросы, связанные со строительством ледового дворца на ул. Молодогвардейской и нового речного вокзала. "Все эти вопросы необходимо решить в самые кратчайшие сроки и приступать к строительству", - подчеркнул Николай Меркушкин.

Кроме того, глава региона поручил сдать в эксплуатацию спорткомплекс в Чапаевске в феврале 2018 года.

"В ближайшие дни будет понимание, какие остатки бюджета 2016 года переходят на этот год. Часть этих дополнительных средств будет направлена на строительство важных для региона объектов. В том числе и тех, которые были зафиксированы в качестве наказов избирателей на выборах в прошлом году", - в заключение встречи сообщил Александру Баландину Николай Меркушкин.