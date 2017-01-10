Самарская таможня за 2016 год перечислила в бюджет страны более 21 млрд рублей

За декабрь 2016 г.. Самарской таможней перечислено в федеральный бюджет 1,5 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства.

Импортная составляющая - 1,5 млрд руб., экспортная составляющая –37,9 млн рублей. Всего за январь-декабрь 2016 г. Самарской таможней перечислено в федеральный бюджет – 21,3 млрд рублей. Импортная составляющая - 20,4 млрд руб., экспортная составляющая – 419,7 млн рублей.