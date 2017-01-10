В самарских школах каникулы продлены до 12 января

В мэрии Самары сообщили о поступившей рекомендации министерства образования Самарской области продлить школьные каникулы до 12 января включительно.

Многие школы в городе разместили на своих сайтах объявления о продолжающемся карантине и называют предварительную дату выхода на учебу 13 января.

В Тольятти 11 января тольяттинские школы начнут работать по обычному графику. Каникулы не будут продлены, так как заболеваемость ОРВИ и гриппом находится в пределах нормы, информирует мэрия.

У новокуйбышевских школяров каникулы продлятся до конца текущей недели, сообщает Город Н-ск. Эту информацию во вторник, 10 января, озвучила во время совещания в мэрии заместитель главы округа по социальным вопросам Елена Пахомова. Каникулы продлеваются с целью профилактики вирусных заболеваний.

Напомним, школьники должны были пойти учиться 9 января, однако образовательные учреждения в Самаре и Тольятти объявили карантин на два дня. Ранее Волга Ньюс сообщили, что в Самаре эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышает норму на 27,9%, в связи с чем готовится постановление главного санитарного врача о введении ограничительных мероприятий сроком на семь дней.