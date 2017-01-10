В Тольятти водитель Lada Priora врезался в пассажирский автобус

В понедельник, 9 января, в Тольятти произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 16:05 на пересечении улиц Цеховой и Вокзальной 20-летний водитель Lada Priora, ехавший со стороны Южного шоссе в направлении ул. Северной, по предварительной версии полицейских, нарушил правила очередности проезда и столкнулся с автобусом МАЗ под управлением 58-летнего мужчины.
В результате аварии водитель легковушки с травмами попал в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.