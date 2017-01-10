В Тольятти водитель Lada Priora врезался в пассажирский автобус

В понедельник, 9 января, в Тольятти произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 16:05 на пересечении улиц Цеховой и Вокзальной 20-летний водитель Lada Priora, ехавший со стороны Южного шоссе в направлении ул. Северной, по предварительной версии полицейских, нарушил правила очередности проезда и столкнулся с автобусом МАЗ под управлением 58-летнего мужчины.

В результате аварии водитель легковушки с травмами попал в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.