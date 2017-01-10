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"Эвотор" экономит время и деньги

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 февраля 2017 года в действие вступают положения федерального закона № 54-ФЗ, согласно которому кассовые аппараты должны отправлять информацию об оплатах оператору фискальных данных. Быстро решить вопрос с обновлением парка кассовой техники позволяет смарт-терминал "Эвотор" — гибридное кассовое устройство на базе планшета с OS Android с принтером кассовых чеков. Специалисты Сбербанка называют пять главных преимуществ нового устройства.

1. Смарт-терминал полностью соответствует требованиям федерального закона № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", согласно которому все данные о продажах теперь должны отправляться в налоговую службу онлайн. Дополнительного обновления или покупки комплектов модернизации не потребуется.

2. Рутинные действия, например, приёмка товара и занесение базу, возврат или списание, "Эвотор" совершает за считанные минуты. В "Личном кабинете" предприниматель имеет возможность отследить товарооборот в каждой точке, а также провести аналитику продаж по нескольким показателям (чеки, выручка и так далее).

3. "Эвотор" оперативно предоставляет информацию — данные о работе с терминалом хранятся в защищённом "облаке", и бизнесмен всегда может получить к ним доступ. Также в облачном хранилище содержится база более 1,5 миллиона товарных позиций — при приемке нового товара не нужно вбивать названия и единицы измерения, поскольку смарт-терминал распознаёт его по штрих-коду и предоставляет все данные сам.

4. Гаджет позволяет вводить программы лояльности, начислять бонусные баллы постоянным покупателям или предоставлять скидки. Подобные акции доказали свою эффективность, особенно перед праздниками, например, 23 февраля и 8 марта.

5. Возможности терминала можно расширить — подключить сканер штрих-кодов, денежный ящик, модуль ЕГАИС или терминал для приема карт. С помощью специального модуля клиент сможет расплатиться даже средствами с электронного кошелька.

Узнать больше о возможностях смарт-терминала "Эвотор" и приобрести его можно в офисах Сбербанка, которые занимаются обслуживанием юридических лиц. Адрес ближайшего офиса в Самаре вы можете найти на сайте sberbank.ru в разделе "Отделения и банкоматы".

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

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