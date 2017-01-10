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Сотовая связь Транспорт и связь

В Новый год самарские абоненты "МегаФона" стали "рекордсменами поздравлений" в Поволжье

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "МегаФон" представила статистику новогодней активности своих абонентов в Поволжье. Самарская область оказалась рекордсменом и по голосовым вызовам, и по мобильному интернет-трафику. С 18.00 31 декабря по 6.00 1 января абоненты оператора в регионе проговорили свыше 28 миллионов минут и скачали более 90 Тб данных. Это намного больше, чем в других наиболее "общительных" поволжских регионах.

По суммарной длительности новогодних разговоров "МегаФон" в Самарской области обогнал Татарстан почти в три раза, Башкирию и Саратовскую область — почти вдвое. Самым высоким оказался и суммарный интернет-трафик абонентов Самарской области: он почти на 30% превысил данные Башкортостана, Татарстана и Волгоградской области, где клиенты "МегаФона" подошли только к отметке в 60 терабайт. Причем большая часть трафика в Самарском регионе (48,8 Тб) пришлась на сеть четвертого поколения 4G/ LTE. Несмотря на высокие "праздничные" нагрузки, сеть "МегаФона" работала в штатном режиме. Благодаря этому все абоненты оператора могли беспрепятственно поздравить друзей и близких даже в час пик — в первые минуты нового 2017 года.

"В новогоднюю ночь голосовой трафик наших самарских абонентов превысил показатели обычного дня в полтора раза. При этом успешность вызовов составила 98,5%, что при такой нагрузке является отличным результатом. На уровне обычного дня была и успешность интернет-соединений — 99,5%. Наша сеть в очередной раз продемонстрировала свою высокую надежность и помогла миллионам абонентов услышать теплые слова и пожелания близких", — говорит директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.

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Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 20:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 18:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 13:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 22:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 23:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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