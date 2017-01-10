Стали известны соперники "Крыльев Советов" на втором сборе

Определились команды, с которыми "Крылья Советов" проведут контрольные матчи на втором зарубежном сборе.

29 января соперником "КС" будет словацкий клуб "Шпорт" из Подбрезова, занимающий второе место в национальном чемпионате. Следующую игру самарцы сыграют 2 февраля с футбольным клубом "Железничар" из Боснии и Герцеговины, занимающим 3 место в первенстве. Третий матч "Крылья Советов" проведут с "Шерифом" из Тирасполя, идущим на втором месте чемпионата Молдавии. Эта игра состоится 6 февраля.

Второй сбор самарцы проведут в Турции с 25 января по 7 февраля, сообщает официальный сайт клуба.