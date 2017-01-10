Председатель облизбиркома Вадим Михеев вошел в совет председателей избирательных комиссий субъектов РФ

28 декабря Центризбирком утвердил положение о совете председателей избирательных комиссий субъектов РФ. Основной задачей консультативного органа станет изучение и обобщение практики подготовки и проведения выборов и референдумов, выработка предложений и рекомендаций по вопросам проведения выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и референдумов.

Совещательный орган возглавляет председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, которая утверждает персональный и численный состав Совета.

В первый состав совета от Приволжского федерального округа вошел председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Срок полномочий членов совета составляет один год.

Также Вадим Михеев поощрен почетной грамотой от Центризбиркома за добросовестную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в РФ.

Почетную грамоту Вадиму Михееву вручила Элла Памфилова в Москве во время проведения научно-практической конференции "Избирательная система России: опыт формирования и перспективы развития".