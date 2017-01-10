Председатель облизбиркома Вадим Михеев вошел в совет председателей избирательных комиссий субъектов РФ

28 декабря Центризбирком утвердил положение о совете председателей избирательных комиссий субъектов РФ. Основной задачей консультативного органа станет изучение и обобщение практики подготовки и проведения выборов и референдумов, выработка предложений и рекомендаций по вопросам проведения выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и референдумов.
Совещательный орган возглавляет председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, которая утверждает персональный и численный состав Совета.
В первый состав совета от Приволжского федерального округа вошел председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Срок полномочий членов совета составляет один год.
Также Вадим Михеев поощрен почетной грамотой от Центризбиркома за добросовестную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в РФ.
Почетную грамоту Вадиму Михееву вручила Элла Памфилова в Москве во время проведения научно-практической конференции "Избирательная система России: опыт формирования и перспективы развития".
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.