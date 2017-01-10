Первый зимний фестиваль "Пластилиновый дождь" пройдет в Самаре 4 и 5 февраля

"Пластилиновый дождь" осваивает зимний формат, правда от выступлений на улице фестиваль уличного искусства пока отказался. Поскольку в Струковском парке холодновато, организаторы решили провести его в новый корпус "Аврора Молл".

Пройдет фестиваль 4 и 5 февраля. Организаторы (независимый театр "Пластилиновый дождь") уверяют, что кроме смены дислокации ничего не изменится.

В программе (детальную афишу обещают опубликовать в ближайшее время):

выступление артистов из Самары и других городов России;

танцевальные театры и артисты оригинального жанра;

выступления местных музыкантов;

детская площадка для самых юных зрителей; ресторанная аллея;

базарная аллея с изделиями ручной работы.

Кроме того, посетителей (вход на фестиваль, кстати говоря, свободный) ждут инсталляции, фотозоны, мастер-классы, выставки и многое другое.

Международный фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь" проводится в Самаре с 2011 года. Форум традиционно проходит во второй половине августа в Струковском парке. Идейный вдохновитель и организатор фестиваля — независимый театр "Пластилиновый дождь".

За шесть лет зрители увидели выступления более 150 исполнителей и коллективов. На фестиваль приезжали театры из России, Венгрии, Белоруссии, Австралии, Аргентины, Германии, Канады, Франции, Чехии, Испании, Чили, Италии.

В программе "Пластилинового дождя" представлены различные жанры уличного искусства: спектакли, танцевальные перформансы, арт-инсталляции, выступления музыкантов, клоунов, ходулистов и живых скульптур.

Фестиваль проходит зимой впервые, хотя сам театр "Пластилиновый дождь" постоянно практикует уличные выступления на свежем воздухе. Например, в конце декабря артисты театра водили хороводы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой на площади Куйбышева в конце декабря.

Нельзя не вспомнить и об удачном опыте фестиваля искусств "Арх-гастроли", который проходил в одном из скверов на площади Куйбышева прошлой зимой. Кстати, "Пластилиновый дождь" выступал там со своим перформансом.

Фестиваль впервые проходит зимой, хотя театр "Пластилиновый дождь" практикует уличные выступления на свежем воздухе круглый год. Например, в конце декабря артисты водили хороводы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой на площади Куйбышева.

Нельзя не вспомнить и про фестиваль искусств "Арх-гастроли", который проходил в одном из скверов на площади Куйбышева в феврале. "Пластилиновый дождь" показал там свой перформанс. Формат "Арх-гастролей" был, пожалуй, самым удачным для зимнего фестиваля, хотя основную часть программы составляли не перформансы, а создание скульптурных композиций и арт-объектов из снега, льда и других эко-материалов. В этих декорациях вполне могла бы развернуться масштабная двухдневная театрализованная программа, но она, само собой, требует немалых организационных и финансовых вложений.

Пока "Пластилиновый дождь" будет греться в "Аврора Молле", но рано или поздно фестиваль уличных театров обязательно выйдет зимой на улицу.