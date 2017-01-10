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Баскетбол Спорт

БК "Самара" обыграл "Химки-Подмосковье" — 70:52

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 января, в очередном матче суперлиги БК "Самара" принимал на своем паркете "Химки-Подмосковье".

Первый после новогодней паузы матч самарцы начали не очень уверенно. Пока они раскачивались и искали себя, прежде всего, в нападении, в счете повели химчане. В составе гостей выделялись Дмитрий Чебуркин, всегда стремящийся проявить себя в родном городе, и Руслан Патеев, главная, пожалуй, звезда нынешних "Химок-Подмосковье". Сергей Зозулин привычно тасовал состав — в первом периоде на площадку выходили десять игроков "Самары", но неважная реализация (30% с игры в первой четверти) никак не позволяли настичь соперника — 12:17 после стартового отрезка.

Во втором периоде разница в счете достигла 7 очков — 14:21. И только в этот момент "Самара" заиграла по-хозяйски. Рывок 9:0, увенчанный данком Алексея Жуканенко — и вот уже "Самара" лидирует. Пару минут химчане еще держались "на колесе", но "2+1" от Евгения Фидия на экваторе периода окончательно переломили ситуацию. Теперь уже у гостей начались проблемы в нападении (всего 2 очка за пять минут) — и "Самара" постепенно наращивала преимущество. За полторы минуты до большого перерыва оно достигло 11 очков (37:26).

В начале третьей десятиминутки Алексей Зозулин и Алексей Жуканенко вроде бы показали, что самарцы не собираются сбавлять обороты — 43:30. Но трехминутный отрезок, выигранный гостями 12:2, по сути, вернул команды к изначальной расстановке — 45:42 за четыре минуты до завершения четверти. И вновь очень вовремя "выстрелил" Евгений Фидий: вновь "2+1" от форварда встряхнули партнеров. И Дмитрий Головин и Константин Кадыков за пару атак вернули хозяевам те самые "+13" (55:42).

В заключительном периоде все тот же Фидий в очередной раз заставил болельщиков зайтись в восторге: он поставил звонкий блок-шот шедшему на данк Руслану Патееву. Играть оставалось почти восемь минут, но вряд ли у кого были еще сомнения в благополучном для хозяев исходе поединка. За две минуты до финальной сирены Алексей Жуканенко с линии штрафных вплотную подвел самарцев к знаковому рубежу в 20 очков (65:46). Химчане еще ответили парой результативных атак, но на общем результате это сказалось не сильно.

70:52 — пятая подряд победа "Самары" в Суперлиге, позволила команде обосноваться на первой строчке турнирной таблицы, сообщает официальный сайт клуба.

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имярек имярек 12 октября 2015 13:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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