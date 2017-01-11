На пр. Кирова в ДТП погибла девушка-пешеход

В среду, 11 января, около 6:00 в Самаре на пр. Кирова, рядом с домом №225, автомобиль наехал на молодую женщину, пишет 63.ru со ссылкой на ОГИБДД УМВД по Самаре.

От полученным травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. Подробности трагедии уточняются.