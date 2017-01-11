Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал WTA Apia International Sydney

Первая ракетка Российской Федерации Светлана Кузнецова уступила воспитаннице самарской школы тенниса Анастасии Павлюченковой во втором круге престижного теннисного турнира в Сиднее - WTA Apia International Sydney, пишет krpress.ru.

Россиянки встретились между собой во 1/8 турнира и провели на корте чуть больше полтора часа, которых хватило Павлюченковой, чтобы победить в двух сетах подряд с результатом 7:5, 6:3.

Во 1/4 финала Павлюченкова встретится с победительницей встречи между Доминикой Цибулковой (3, Словакия) и Эжени Бушар.