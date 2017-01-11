При пожаре в частном доме в селе под Тольятти погибла женщина

Во вторник, 10 января, в 20:40 в пожарную охрану поступило сообщение о загорании в частном доме на ул. Коллективная в с. Васильевка Ставропольского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 80 кв.метров. В тушении участвовали 14 человек, использовалось четыре единицы пожарной техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 21:13, а через семь минут пожар был полностью ликвидирован.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области, при пожаре погибла 66-летняя женщина. Причины ее гибели устанавливаются. Выясняются обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление