При пожаре в частном доме в селе под Тольятти погибла женщина

Во вторник, 10 января, в 20:40 в пожарную охрану поступило сообщение о загорании в частном доме на ул. Коллективная в с. Васильевка Ставропольского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 80 кв.метров. В тушении участвовали 14 человек, использовалось четыре единицы пожарной техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 21:13, а через семь минут пожар был полностью ликвидирован.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, при пожаре погибла 66-летняя женщина. Причины ее гибели устанавливаются. Выясняются обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него.