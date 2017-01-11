16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самара не попала в программу субсидируемых региональных авиаперевозок на 2017 год Область лидирует по динамике объемов потребительского кредитования Нефтяные компании готовы заплатить 1 млрд руб. за четыре месторождения в Самарской области "Альянс-Нефтедобыча" вернула Больше-Толкайский нефтеносный участок за 100 млн рублей На ремонт Южного шоссе и моста выделят 191 млн рублей

Экономика и бизнес

Из-за баннера ресторана "Пабло Эскобар" с обнаженными девушками и цепями возбуждено дело

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати

Самарское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "ФЕНИКС" по признакам нарушения законодательства "О рекламе", сообщил сайт ведомства.

Ранее в антимонопольный орган поступило заявление гражданина, согласно которому на территории Самары на пересечении улиц Ново-Садовая и проспекта Ленина на стенах нежилого здания размещены рекламные баннеры ресторана "Пабло Эскобар" с изображением женщин в нижнем белье.

По мнению заявителя, данная реклама содержит признаки нарушения законодательства о рекламе.

Специалисты Самарского УФАС России зафиксировали факт распространения указанной рекламы в обозначенном месте с изображением девушек в белье с наручниками и цепями на фоне заводского оборудования.

По закону в рекламе не допускается использование непристойных и оскорбительных образов, в том числе в отношении пола.

В связи с выявленными обстоятельствами в отношении рекламодателя спорной рекламы — ООО "Феникс" — было возбуждено дело по признакам нарушения закона "О рекламе".

Куда вы направили бы коммунальщиков в первую очередь?

архив опросов

ТЭК&Химия №6

АПК&Пищепром №10

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Наталья Викторова 30 декабря 2016 08:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Пётр Фескин 15 декабря 2016 14:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Фото на сайте

Владимир Шаманов ознакомился с работой сызранского АО "Тяжмаш"

Владимир Шаманов ознакомился с работой сызранского АО "Тяжмаш"

На Московском шоссе возведена последняя секция тоннеля под проспектом Кирова

На Московском шоссе возведена последняя секция тоннеля под проспектом Кирова

Фонд “Навстречу переменам” выбрал лучшие детские проекты в сфере социального предпринимательства

Фонд “Навстречу переменам” выбрал лучшие детские проекты в сфере социального предпринимательства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5