Из-за баннера ресторана "Пабло Эскобар" с обнаженными девушками и цепями возбуждено дело

Самарское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "ФЕНИКС" по признакам нарушения законодательства "О рекламе", сообщил сайт ведомства.
Ранее в антимонопольный орган поступило заявление гражданина, согласно которому на территории Самары на пересечении улиц Ново-Садовая и проспекта Ленина на стенах нежилого здания размещены рекламные баннеры ресторана "Пабло Эскобар" с изображением женщин в нижнем белье.
По мнению заявителя, данная реклама содержит признаки нарушения законодательства о рекламе.
Специалисты Самарского УФАС России зафиксировали факт распространения указанной рекламы в обозначенном месте с изображением девушек в белье с наручниками и цепями на фоне заводского оборудования.
По закону в рекламе не допускается использование непристойных и оскорбительных образов, в том числе в отношении пола.
В связи с выявленными обстоятельствами в отношении рекламодателя спорной рекламы — ООО "Феникс" — было возбуждено дело по признакам нарушения закона "О рекламе".
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ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!