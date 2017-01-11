Из-за баннера ресторана "Пабло Эскобар" с обнаженными девушками и цепями возбуждено дело

Самарское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "ФЕНИКС" по признакам нарушения законодательства "О рекламе", сообщил сайт ведомства.

Ранее в антимонопольный орган поступило заявление гражданина, согласно которому на территории Самары на пересечении улиц Ново-Садовая и проспекта Ленина на стенах нежилого здания размещены рекламные баннеры ресторана "Пабло Эскобар" с изображением женщин в нижнем белье.

По мнению заявителя, данная реклама содержит признаки нарушения законодательства о рекламе.

Специалисты Самарского УФАС России зафиксировали факт распространения указанной рекламы в обозначенном месте с изображением девушек в белье с наручниками и цепями на фоне заводского оборудования.

По закону в рекламе не допускается использование непристойных и оскорбительных образов, в том числе в отношении пола.

В связи с выявленными обстоятельствами в отношении рекламодателя спорной рекламы — ООО "Феникс" — было возбуждено дело по признакам нарушения закона "О рекламе".