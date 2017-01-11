В поездах Куйбышевской магистрали 2016 году перевезено на 1,6% пассажиров больше чем в прошлом

Более 6,5 млн пассажиров перевезено в поездах формирования Куйбышевского филиала АО "ФПК" по итогам 2016 г., сообщила пресс-служба магистрали.
Данный показатель на 1,6% выше, чем в 2015 году.
Пассажирооборот в поездах формирования Куйбышевского филиала АО "ФПК" в 2016 г. вырос на 2,1% к уровню предыдущего года и составил 6,4 млрд пассажирокилометров.
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Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?
За 60 лет добычи нефти в Самарской области Мухановское месторождение нефти дало стране сотни миллионов тонн нефти, но до сих пор в с.Муханово(Кинель-Черкасский район) нет высокоскоростного интернета(ВОЛС). Когда эта несправедливость будет устранена и к нам в село придет высокоскоростной интернет.