В поездах Куйбышевской магистрали 2016 году перевезено на 1,6% пассажиров больше чем в прошлом

Более 6,5 млн пассажиров перевезено в поездах формирования Куйбышевского филиала АО "ФПК" по итогам 2016 г., сообщила пресс-служба магистрали.

Данный показатель на 1,6% выше, чем в 2015 году.

Пассажирооборот в поездах формирования Куйбышевского филиала АО "ФПК" в 2016 г. вырос на 2,1% к уровню предыдущего года и составил 6,4 млрд пассажирокилометров.