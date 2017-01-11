Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина не смогли выйти в полуфинал турнира в Сиднее

Уроженки Самарской области Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина не смогли преодолеть барьер четвертьфинала турнира в Сиднее, сообщает championat.com.
Павлюченкова проиграла канадке Эжени Бушар со счетом 2:6 3:6. Россиянка пять раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Эжени четыре эйса, три двойные ошибки и три брейка.
Дарья Касаткина уступила британке Йоханне Конте — 3:6, 5:7. 19-летняя спортсменка из Тольятти трижды подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Йоханны три эйса, две двойные ошибки и пять брейков.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!