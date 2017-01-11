Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина не смогли выйти в полуфинал турнира в Сиднее

Уроженки Самарской области Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина не смогли преодолеть барьер четвертьфинала турнира в Сиднее, сообщает championat.com.

Павлюченкова проиграла канадке Эжени Бушар со счетом 2:6 3:6. Россиянка пять раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Эжени четыре эйса, три двойные ошибки и три брейка.

Дарья Касаткина уступила британке Йоханне Конте — 3:6, 5:7. 19-летняя спортсменка из Тольятти трижды подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Йоханны три эйса, две двойные ошибки и пять брейков.