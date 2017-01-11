Управляющая компания ОЭЗ "Тольятти" начала получать доход от своей деятельности

АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" начало получать доход от своей деятельности в качестве управляющей компании, сообщила пресс-служба ОЭЗ.
Основными клиентами организации стали резиденты особой экономической зоны, которые обращаются за помощью по различным направлениям деятельности.
Первые договоры на оказание услуг были заключены в начале 2016 г., к концу года клиентами управляющей компании стали фактически все работающие и часть строящихся в ОЭЗ предприятий.
Как отмечается в релизе, пока наибольшей популярностью пользуются услуги по обслуживанию территорий и инженерных сетей. Помимо сервисных услуг, начинают набирать популярность различные консультационные услуги, например, в области экологии.
Также недавно был заключен первый договор с резидентом на техническое сопровождение предпроектной и проектной документации.
"Резиденты понимают необходимость контроля со стороны заказчика всего процесса, начиная от момента проектирования и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию, — подчеркнул гендиректор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти"Алексей Пахоменко. — Они доверяют нашей управляющей компании, которая не только имеет большой опыт именно в области капитального строительства, но и напрямую заинтересована в качественном развитии всего проекта ОЭЗ".
С 2017 г. основной акцент в работе управляющей компании будет сделан на формировании доходной части: на увеличении клиентской базы, расширении спектра услуг и улучшении качества их предоставления.
В настоящее время услугами управляющей компании ОЭЗ пользуются не только резиденты экономической зоны, но и предприятия, работающие в Тольятти и Ставропольском районе. В частности, договоры на содержание дорог были заключены с организациями, работающими в технопарке "Жигулевская долина".
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...