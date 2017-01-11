Управляющая компания ОЭЗ "Тольятти" начала получать доход от своей деятельности

АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" начало получать доход от своей деятельности в качестве управляющей компании, сообщила пресс-служба ОЭЗ.

Основными клиентами организации стали резиденты особой экономической зоны, которые обращаются за помощью по различным направлениям деятельности.

Первые договоры на оказание услуг были заключены в начале 2016 г., к концу года клиентами управляющей компании стали фактически все работающие и часть строящихся в ОЭЗ предприятий.

Как отмечается в релизе, пока наибольшей популярностью пользуются услуги по обслуживанию территорий и инженерных сетей. Помимо сервисных услуг, начинают набирать популярность различные консультационные услуги, например, в области экологии.

Также недавно был заключен первый договор с резидентом на техническое сопровождение предпроектной и проектной документации.

"Резиденты понимают необходимость контроля со стороны заказчика всего процесса, начиная от момента проектирования и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию, — подчеркнул гендиректор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти"Алексей Пахоменко. — Они доверяют нашей управляющей компании, которая не только имеет большой опыт именно в области капитального строительства, но и напрямую заинтересована в качественном развитии всего проекта ОЭЗ".

С 2017 г. основной акцент в работе управляющей компании будет сделан на формировании доходной части: на увеличении клиентской базы, расширении спектра услуг и улучшении качества их предоставления.

В настоящее время услугами управляющей компании ОЭЗ пользуются не только резиденты экономической зоны, но и предприятия, работающие в Тольятти и Ставропольском районе. В частности, договоры на содержание дорог были заключены с организациями, работающими в технопарке "Жигулевская долина".