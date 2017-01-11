Глава Старопохвистнево задержана за взятку

Глава сельского поселения Старопохвистнево Похвистневского района стала фигурантом уголовного дела, сообщает управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области.
47-летняя Виктория Чернова подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, связанной с вымогательством).
По данным следствия, в период с июня 2016 г. по 27 декабря 2016 г. подозреваемая, находясь в различных районах города Бугуруслан, за совершение действия, входящего в ее служебные полномочия по выдаче разрешения на незаконную добычу и вывоз бутового камня с несанкционированного карьера, расположенного на территории Старопохвистневского сельского поселения, вымогала у местного коммерсанта и получила взятку в сумме 160 тыс. рублей.
По требованию подозреваемой потерпевший передал ей деньги частями. Оставшуюся часть денег - 100 тыс. руб. - подозреваемая получила 27 декабря 2016 г. в своем автомобиле на автостоянке в Бугуруслане. Данный факт был зафиксирован оперативными сотрудниками полиции.
О факте вымогательства взятки местный житель ранее сообщил в правоохранительные органы. В дальнейшем все действия фигурантов проходили под контролем оперативных служб.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и получение необходимых доказательств. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.