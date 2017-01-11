Глава Старопохвистнево задержана за взятку

Глава сельского поселения Старопохвистнево Похвистневского района стала фигурантом уголовного дела, сообщает управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

47-летняя Виктория Чернова подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, связанной с вымогательством).

По данным следствия, в период с июня 2016 г. по 27 декабря 2016 г. подозреваемая, находясь в различных районах города Бугуруслан, за совершение действия, входящего в ее служебные полномочия по выдаче разрешения на незаконную добычу и вывоз бутового камня с несанкционированного карьера, расположенного на территории Старопохвистневского сельского поселения, вымогала у местного коммерсанта и получила взятку в сумме 160 тыс. рублей.

По требованию подозреваемой потерпевший передал ей деньги частями. Оставшуюся часть денег - 100 тыс. руб. - подозреваемая получила 27 декабря 2016 г. в своем автомобиле на автостоянке в Бугуруслане. Данный факт был зафиксирован оперативными сотрудниками полиции.

О факте вымогательства взятки местный житель ранее сообщил в правоохранительные органы. В дальнейшем все действия фигурантов проходили под контролем оперативных служб.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и получение необходимых доказательств. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.