Мэрия Тольятти запустила онлайн-карту уборки дорог

На сайте мэрии Тольятти начала работать онлайн-карта уборки дорог. В режиме реального времени горожане могут понаблюдать за ходом работы коммунальной техники.
Ресурс запущен всего неделю назад, и сейчас чиновники тестируют его эффективность.
Как сообщили Волга Ньюс в пресс-службе мэрии, данный сервис уже работает несколько месяцев и первоначально использовался департаментом дорожного хозяйства и транспорта для собственных нужд.
Чиновники отслеживали маршруты коммунальной спецтехники, а затем на следующий день выезжали на место и контролировали качество проведенных работ. Теперь же решено сделать сайт общедоступным.
Всего улицы Тольятти убирают более 120 единиц спецтехники, но на онлайн-карте можно увидеть только 47% из них, так как именно они оборудованы маячками система ГЛОНАСС.
"Дороги убирают подрядчики, и ранее для них не было требований по установлению приборов ГЛОНАСС. Оборудование недешевое, и его размещение потребует некоторого времени", — поясняют в пресс-службе мэрии.
На онлайн-карте можно увидеть название компании-подрядчика, тип и марку машины, ее регистрационный номер.
Пока у горожан есть возможность отследить работу машин, убирающих основные городские магистрали. Деятельность на внутриквартальных проездах пока не контролируется в сети Интернет. В мэрии города намерены проанализировать востребованность данной услуги горожанами и посещаемость сайта.
Сейчас же прорабатывается возможность запуска подобной карты для общественного транспорта Тольятти. Она позволит узнать горожанам, когда и какие маршруты приедут на конкретную остановку.
На муниципальных автобусах и троллейбусах уже установлена необходимая техника, идет работа по подготовке сайта. Стоит отметить, что в Самаре в течение нескольких лет уже работает аналогичное приложение "Прибывалка-63".
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.