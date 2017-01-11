Мэрия Тольятти запустила онлайн-карту уборки дорог

На сайте мэрии Тольятти начала работать онлайн-карта уборки дорог. В режиме реального времени горожане могут понаблюдать за ходом работы коммунальной техники.

Ресурс запущен всего неделю назад, и сейчас чиновники тестируют его эффективность.

Как сообщили Волга Ньюс в пресс-службе мэрии, данный сервис уже работает несколько месяцев и первоначально использовался департаментом дорожного хозяйства и транспорта для собственных нужд.

Чиновники отслеживали маршруты коммунальной спецтехники, а затем на следующий день выезжали на место и контролировали качество проведенных работ. Теперь же решено сделать сайт общедоступным.

Всего улицы Тольятти убирают более 120 единиц спецтехники, но на онлайн-карте можно увидеть только 47% из них, так как именно они оборудованы маячками система ГЛОНАСС.

"Дороги убирают подрядчики, и ранее для них не было требований по установлению приборов ГЛОНАСС. Оборудование недешевое, и его размещение потребует некоторого времени", — поясняют в пресс-службе мэрии.

На онлайн-карте можно увидеть название компании-подрядчика, тип и марку машины, ее регистрационный номер.

Пока у горожан есть возможность отследить работу машин, убирающих основные городские магистрали. Деятельность на внутриквартальных проездах пока не контролируется в сети Интернет. В мэрии города намерены проанализировать востребованность данной услуги горожанами и посещаемость сайта.

Сейчас же прорабатывается возможность запуска подобной карты для общественного транспорта Тольятти. Она позволит узнать горожанам, когда и какие маршруты приедут на конкретную остановку.

На муниципальных автобусах и троллейбусах уже установлена необходимая техника, идет работа по подготовке сайта. Стоит отметить, что в Самаре в течение нескольких лет уже работает аналогичное приложение "Прибывалка-63".