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Преступления Происшествия

Жителя Жигулевска обвиняют в совращении пятерых детей

ЖИГУЛЕВСК. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске завершено расследование уголовного дела 37-летнего местного жителя, обвиняемого в нескольких преступлениях по статьям: "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и в отношении лица, 16-летнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц".

По версии следствия, в апреле 2016 г. пьяный мужчина в разное время на улицах города совершил в отношении пяти девочек в возрасте 11-15 лет преступления сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Сейчас он заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Жигулевска для рассмотрения по существу.

Преступления, в которых обвиняют мужчину, относятся к особо тяжким и предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы.

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