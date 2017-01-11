Жителя Жигулевска обвиняют в совращении пятерых детей

В Жигулевске завершено расследование уголовного дела 37-летнего местного жителя, обвиняемого в нескольких преступлениях по статьям: "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и в отношении лица, 16-летнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц".
По версии следствия, в апреле 2016 г. пьяный мужчина в разное время на улицах города совершил в отношении пяти девочек в возрасте 11-15 лет преступления сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
Сейчас он заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Жигулевска для рассмотрения по существу.
Преступления, в которых обвиняют мужчину, относятся к особо тяжким и предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.