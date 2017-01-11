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При тушении пожара в Куйбышевском районе спасли трехлетнего ребенка При пожаре в частном доме в селе под Тольятти погибла женщина Пожарные Самары спасли трехлетнего малыша из горящего дома При масштабном пожаре в дачном доме в СНТ "Орлов овраг" погибла женщина В Самаре при пожаре в квартире на ул. Теннисная погиб человек

Пожары Происшествия

При тушении пожара в Куйбышевском районе спасли трехлетнего ребенка

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 января, в Куйбышевском районе Самары при тушении пожара был спасен ребенок, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В 14:36 сотрудникам экстренных служб поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Казбекской. Огонь распространился на 80 кв. м.

Пожарные ликвидировали возгорание в 15:06. При этом был спасен трехлетний ребенок.

Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.

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Последние комментарии

Юляшка Мальцева 11 декабря 2016 18:38 Пенсионерка отравилась угарным газом и получила ожоги в загоревшемся доме в пос. Ясная Поляна

Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

Мария Михайлова 11 декабря 2016 10:57 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:43 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление

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