При тушении пожара в Куйбышевском районе спасли трехлетнего ребенка

Во вторник, 10 января, в Куйбышевском районе Самары при тушении пожара был спасен ребенок, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В 14:36 сотрудникам экстренных служб поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Казбекской. Огонь распространился на 80 кв. м.

Пожарные ликвидировали возгорание в 15:06. При этом был спасен трехлетний ребенок.

Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.