За сутки в Самарской области похитили два автомобиля

Во вторник, 10 января, полиция зарегистрировала два заявления о хищении транспорта в Самарской области.

Ночью в с. Подгоры Волжского района от дома по ул. Ленинской пропала черная 11-летняя Daewoo Nexia.

В Центральном районе Тольятти от дома по ул. Карбышева, 25 украли серебристую трехлетнюю Lada Granta. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.

В те же сутки сотрудники местного уголовного розыска задержали подозреваемого в хищении черной Lada Kalina 2013 года выпуска, которая пропала в конце октября 2016 г. от проходной завода "Куйбышевазот". Подозреваемый — 35-летний судимый за мошенничество мужчина.