За сутки в Самарской области похитили два автомобиля

Во вторник, 10 января, полиция зарегистрировала два заявления о хищении транспорта в Самарской области.
Ночью в с. Подгоры Волжского района от дома по ул. Ленинской пропала черная 11-летняя Daewoo Nexia.
В Центральном районе Тольятти от дома по ул. Карбышева, 25 украли серебристую трехлетнюю Lada Granta. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.
В те же сутки сотрудники местного уголовного розыска задержали подозреваемого в хищении черной Lada Kalina 2013 года выпуска, которая пропала в конце октября 2016 г. от проходной завода "Куйбышевазот". Подозреваемый — 35-летний судимый за мошенничество мужчина.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.