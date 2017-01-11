В новогодние праздники жители Самарской области чаще всего звонили в Ульяновск

Самыми популярными направлениями для междугородных вызовов с домашнего телефона у абонентов "Ростелекома" в Самарской области в новогодние каникулы стали Ульяновская и Оренбургская области, а также Республика Татарстан. Длительность соединений с Ульяновской областью за праздничные дни составила в общей сложности почти два месяца, с населением Оренбургской губернии наши земляки разговаривали около полутора месяцев, а с Республикой Татарстан - месяц. Большинство родственников и друзей самарцев проживают также в Пензенской, Саратовской губерниях и Нижнем Новгороде.

Пользователи международной телефонной связи чаще всего звонили в Казахстан. Общая длительность звонков в соседнее государство в новогодние каникулы превысила 20 суток. На втором месте по популярности вызовов у самарцев находится Украина, на третьем - Республика Беларусь. Из стран дальнего зарубежья лидирует Германия, телефонные поздравления гражданам которой от жителей Самарской губернии продолжались в совокупности трое суток.

"Традиционно уровень нагрузки на телефонную сеть в новогоднюю ночь возрастает в несколько раз, особенно в первые минуты после полуночи, когда все торопятся поздравить друг друга. Поэтому специалисты компании заранее провели комплекс работ по увеличению пропускной способности сети, а во время новогодних каникул было организовано дежурство технических и IT-служб. В результате принятых мер оборудование сработало без сбоев, и жители губернии оставались на связи все праздничные дни", - рассказал начальник отдела эксплуатации информационных систем Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Алексей Львов.

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