В Тольятти дети, переходившие дорогу в неположенном месте с воспитательницей, попали под машину

В Тольятти 10 января автомобилист сбил двух несовершеннолетних пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:30 на бульваре Ленина 27-летний водитель Lada Kalina, ехавший со стороны ул. Баныкина в направлении ул. Ленинградской, сбил двух мальчиков 13 и семи лет, пересекавших проезжую часть в сопровождении воспитателя в неположенном месте неподалеку от пешеходного перехода.

В результате старший из детей получил травмы, с которыми его госпитализировали. Второй ребенок не пострадал.

По данным ГИБДД, автомобилист был трезв.