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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

За 2016 год цены на недвижимость в Самаре снизились на 6,4%

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Аналитического центра SRG подвели итоги 2016 г., проанализировав динамику средней стоимости вторичного рынка жилой недвижимости городов-миллионеров.

В документе отмечается, что в прошедшем году рынок жилья городов-миллионеров в целом демонстрировал тенденцию к снижению средней стоимости "квадрата" жилой недвижимости.

По данным аналитиков средняя цена квадратного метра в Самаре в декабре составила 58,9 тыс. рублей. Это на 6,44% меньше, чем в декабре 2015 г. и на 0,73% меньше, чем в ноябре 2016 года.

Лидирующие позиции по темпу снижения за год занимают Москва (8,58%) и Воронеж (7,25%).

Наименьшее изменение средней стоимости жилья за прошедший год наблюдалось в Казани и Уфе, где темп снижения не превысил 1,2%.

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