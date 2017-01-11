За 2016 год цены на недвижимость в Самаре снизились на 6,4%

Эксперты Аналитического центра SRG подвели итоги 2016 г., проанализировав динамику средней стоимости вторичного рынка жилой недвижимости городов-миллионеров.
В документе отмечается, что в прошедшем году рынок жилья городов-миллионеров в целом демонстрировал тенденцию к снижению средней стоимости "квадрата" жилой недвижимости.
По данным аналитиков средняя цена квадратного метра в Самаре в декабре составила 58,9 тыс. рублей. Это на 6,44% меньше, чем в декабре 2015 г. и на 0,73% меньше, чем в ноябре 2016 года.
Лидирующие позиции по темпу снижения за год занимают Москва (8,58%) и Воронеж (7,25%).
Наименьшее изменение средней стоимости жилья за прошедший год наблюдалось в Казани и Уфе, где темп снижения не превысил 1,2%.
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Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))
Уберите уже его из города насовсем.
а дальше где будут строить?для переселенцев с аварийного жилья