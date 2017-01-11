Сотрудника Росрыболовства осудили за получение взятки от браконьеров

В Жигулевске суд вынес приговор старшему инспектору отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Самарской области Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Олегу Лачугину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Мужчину признали виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. 25 августа 2016 г. Лачугин дал указание коллеге не задерживать двух человек за незаконную добычу раков в районе с. Федоровка Ставропольского района. При этом сотрудник надзорного ведомства потребовал у нарушителей взятку. 30 августа он получил от них 30 тыс. рублей. Суд назначил Лачугину штрафа 950 тыс. рублей.