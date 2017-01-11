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Суды Происшествия

Сотрудника Росрыболовства осудили за получение взятки от браконьеров

ЖИГУЛЕВСК. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске суд вынес приговор старшему инспектору отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Самарской области Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Олегу Лачугину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Мужчину признали виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

25 августа 2016 г. Лачугин дал указание коллеге не задерживать двух человек за незаконную добычу раков в районе с. Федоровка Ставропольского района. При этом сотрудник надзорного ведомства потребовал у нарушителей взятку. 30 августа он получил от них 30 тыс. рублей.

Суд назначил Лачугину штрафа 950 тыс. рублей.

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Denis Charikov 29 ноября 2016 21:42 Экс-супруга убийцы владельца "Горилки" не смогла отсудить 3 млн руб. за помощь следствию

Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.

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