Сотрудника Росрыболовства осудили за получение взятки от браконьеров

В Жигулевске суд вынес приговор старшему инспектору отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Самарской области Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Олегу Лачугину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
Мужчину признали виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.
25 августа 2016 г. Лачугин дал указание коллеге не задерживать двух человек за незаконную добычу раков в районе с. Федоровка Ставропольского района. При этом сотрудник надзорного ведомства потребовал у нарушителей взятку. 30 августа он получил от них 30 тыс. рублей.
Суд назначил Лачугину штрафа 950 тыс. рублей.
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Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.