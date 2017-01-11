В течение 2017 г. на федеральных трассах в Самарской области ликвидируют 13 очагов аварийности, сообщил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" ("Большая Волга") Сергей Логунов.

"Совместно с ГИБДД по Самарской области, нами выработан комплекс мероприятий, которые выполнялись в прошлом году и будут продолжены в текущем, — рассказал глава ведомства. — Это замена дорожных знаков на более современные световозвращающие на флюоресцентной основе — они будут издали бросаться в глаза. Это устройство шумовых полос — они нужны для того, чтобы водитель, приближаясь к опасному месту, проявлял бдительность. Это новая дорожная разметка термопластиком белого и желтого цвета — она сильнее привлекает внимание водителя и видна издалека. В Самарской области в текущем году будет ликвидировано 13 крупных очагов аварийности".