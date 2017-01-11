В течение 2017 г. на федеральных трассах в Самарской области ликвидируют 13 очагов аварийности, сообщил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" ("Большая Волга") Сергей Логунов.
"Совместно с ГИБДД по Самарской области, нами выработан комплекс мероприятий, которые выполнялись в прошлом году и будут продолжены в текущем, — рассказал глава ведомства. — Это замена дорожных знаков на более современные световозвращающие на флюоресцентной основе — они будут издали бросаться в глаза. Это устройство шумовых полос — они нужны для того, чтобы водитель, приближаясь к опасному месту, проявлял бдительность. Это новая дорожная разметка термопластиком белого и желтого цвета — она сильнее привлекает внимание водителя и видна издалека. В Самарской области в текущем году будет ликвидировано 13 крупных очагов аварийности".
Последние комментарии
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...
Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.