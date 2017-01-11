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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Стройконтролем за проектом и возведением инженерных сетей у "Самара Арены" займется "СК УниверсалСтрой"

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФГБУ "ЦНИИП Минстроя России" заключит два контракта с ООО "СК УниверсалСтрой" (Владимир) на проведение работ по строительному контролю.

Речь идет об объекте "Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе строящегося стадиона "Самара Арена").

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Речь идет о двух контрактах стоимостью 2,7 и 2,9 млн рублей.

В рамках заключенных договоров подрядчику предстоит заняться проверкой наличия у генподрядчика согласованного Заказчиком, утвержденного проекта производства работ, проекта производства работ кранами, с приложением технологических карт выполнения работ.

Также в списке работ проверка на соответствие требованиям проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов, положений стандартов, сводов правил, требованиям FIFA к мероприятиям по подготовке и проведению ЧМ-18 и Кубка конфедераций FIFA 2017 г., документации на оборудование и материалы, спецификаций на оборудование и материалы, а также документального подтверждения функционирования системы обеспечения качества на заводах-изготовителях, контроль выполнения генподрядчиком процедур входного контроля качества материалов, изделий, конструкций и оборудования, поступающих на объект и проведение выборочного инструментального контроля.

Торги не проводились, контракты заключили с единственным подрядчиком.

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