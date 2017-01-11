Тольяттинского подростка обвиняют в причинении тяжких травм знакомому

Следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ по Самарской области предъявил обвинение 17-летнему местному жителю, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в ночь с 31 декабря 2016 г. на 1 января 2017 г. обвиняемый и его 16-летний знакомый выпивали. Подростки поссорились, и один ударил другого ножом в грудь.
Потерпевший получил тяжкие травмы. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Обвиняемый по ходатайству следователя заключен под стражу.
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