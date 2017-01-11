В Новокуйбышевске сотрудник СУ СК спас мужчину, пытавшегося покончить с собой

В Новокуйбышевске 8 января сотрудник городского следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области спас мужчину, пытавшегося совершить самоубийство, сообщает пресс-служба ведомства.

Перед этим следователю Максиму Хальзову поступило сообщение от медиков "скорой" о том, что в квартире на ул. Свердлова покончила с собой женщина. Врачей вызвал сожитель погибшей. В результате они констатировали смерть и уехали.

Когда на место происшествия прибыл следователь, он увидел тело женщины и ее сожителя, который после ухода медиков тоже попытался покончить с собой. Мужчина был без сознания.

Следователь оказал ему первую помощь и вызвал бригаду "скорой". В итоге мужчину направили в реанимационное отделение ЦГБ. 9 января потерпевшего перевели в общую палату, сейчас он чувствует себя удовлетворительно.