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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Новокуйбышевске сотрудник СУ СК спас мужчину, пытавшегося покончить с собой

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске 8 января сотрудник городского следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области спас мужчину, пытавшегося совершить самоубийство, сообщает пресс-служба ведомства.

Перед этим следователю Максиму Хальзову поступило сообщение от медиков "скорой" о том, что в квартире на ул. Свердлова покончила с собой женщина. Врачей вызвал сожитель погибшей. В результате они констатировали смерть и уехали.

Когда на место происшествия прибыл следователь, он увидел тело женщины и ее сожителя, который после ухода медиков тоже попытался покончить с собой. Мужчина был без сознания.

Следователь оказал ему первую помощь и вызвал бригаду "скорой". В итоге мужчину направили в реанимационное отделение ЦГБ. 9 января потерпевшего перевели в общую палату, сейчас он чувствует себя удовлетворительно.

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Последние комментарии

Слава Лыков 28 декабря 2016 10:54 Прокуратура: полиция и администрация решили, что в падении ветки на мать с младенцем никто не виноват

Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!

Оксана Глебова 27 декабря 2016 14:02 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!

Елена Затейкина 27 декабря 2016 09:26 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Обалдеть... Сочувствую

Громов Владимир 27 декабря 2016 08:22 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?

Александр Аминчиков 26 декабря 2016 23:56 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.

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