Самарец стал автором талисмана 45-го чемпионата мира WorldSkills

Выпускник Архитектурно-строительного института Самарского государственного технического университета Максим Овчинников стал победителем конкурса на разработку талисмана 45-го чемпионата мира WorldSkills, который в 2019 году состоится в Казани.

По итогам отборочного тура, проходившего в режиме всероссийского онлайн-голосования, экспертному жюри предстояло рассмотреть 10 дизайн-проектов, которые набрали наибольшее количество голосов. По мнению членов жюри, максимально точно и ярко ключевые качества, которыми должен обладать каждый участник чемпионатов WorldSkills, были переданы в образе персонажа по имени Skillsi.

Максим Овчинников пояснил, что образ талисмана родился у него благодаря детскому увлечению комиксами о супергероях. Эрудированный и трудолюбивый парень Skillsi преуспевает во всех областях науки, техники и искусства. А технологический ранец, как инструмент в руках профессионала, выручает его в любой сложной ситуации.

Чемпионат мира WorldSkillsKazan 2019 пройдет с 18 по 23 августа. Ожидается, что в чемпионате примут участие более 1,5 тыс. конкурсантов и 3 тыс. экспертов по 50 рабочим специальностям из 76 стран-членов движения WorldSkills International, сообщает пресс-служба областного правительства.