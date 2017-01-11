Для переселенцев в Похвистневе 106 квартир предоставит "Экология-Сервис"

Во вторник, 10 января, подведены итоги двух аукционов по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, сообщается на сайте единой электронной торговой площадки.

Аукционы были признаны несостоявшимися, но контракт заключен с ООО "Экология-Сервис", которое стало единственным участником обеих закупок.

Компания должна предоставить 82 квартиры общей площадью не менее 3,9 тыс. кв. м в поселке Октябрьский и 24 квартиры общей площадью не менее 1,2 тыс. кв. м в Похвистневе. Ей выделяют 134 млн и 42,2 млн руб., соответственно.

"Экология-Сервис" обязуется передать квартиры в Октябрьском до 1 мая 2017 г., а в Похвистневе - до 31 мая 2017 года.