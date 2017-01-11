Для переселенцев в Похвистневе 106 квартир предоставит "Экология-Сервис"

Во вторник, 10 января, подведены итоги двух аукционов по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, сообщается на сайте единой электронной торговой площадки.
Аукционы были признаны несостоявшимися, но контракт заключен с ООО "Экология-Сервис", которое стало единственным участником обеих закупок.
Компания должна предоставить 82 квартиры общей площадью не менее 3,9 тыс. кв. м в поселке Октябрьский и 24 квартиры общей площадью не менее 1,2 тыс. кв. м в Похвистневе. Ей выделяют 134 млн и 42,2 млн руб., соответственно.
"Экология-Сервис" обязуется передать квартиры в Октябрьском до 1 мая 2017 г., а в Похвистневе - до 31 мая 2017 года.
Последние комментарии
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.
Каких ещё переселенцев?