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Для переселенцев в Похвистневе 106 квартир предоставит "Экология-Сервис"

ПОХВИСТНЕВО. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 января, подведены итоги двух аукционов по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, сообщается на сайте единой электронной торговой площадки.

Аукционы были признаны несостоявшимися, но контракт заключен с ООО "Экология-Сервис", которое стало единственным участником обеих закупок.

Компания должна предоставить 82 квартиры общей площадью не менее 3,9 тыс. кв. м в поселке Октябрьский и 24 квартиры общей площадью не менее 1,2 тыс. кв. м в Похвистневе. Ей выделяют 134 млн и 42,2 млн руб., соответственно.

"Экология-Сервис" обязуется передать квартиры в Октябрьском до 1 мая 2017 г., а в Похвистневе - до 31 мая 2017 года.

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