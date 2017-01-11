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Футбол Спорт

Молодежка "Крыльев Советов" вышла из отпуска

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 января, на клубной базе команды собрался молодежный состав "Крыльев Советов".

Футболисты начали подготовку ко второй части молодежного первенства. На первом сборе игроки будут тренироваться под руководством Владимира Казакова, Владимира Филиппова, Виктора Гауса, Динара Шарипова. В распоряжении тренеров будут находиться 20 футболистов.

Одиннадцать игроков продолжат выступать за молодежный состав "Крыльев". Это голкипер Богдан Овсянников, защитники Иван Столяров, Денис Лозовик, Илья Ермолаев, полузащитники Александр Дмитрюк, Никита Киреев, Эмрах Набатов, Виктор Грязин, Геннадий Киселев, нападающие Егор Голенков, Евгений Сланко. Четверо молодых игроков сейчас проходят предсезонную подготовку с основной командой - это Виталий Шильников, Николай Кирица, Максим Васильев, Владислав Масальский. Максим Павлов готовится к весенней части сезона вместе с молодежным составом.

Напомним, в декабре "Крылья Советов" проводили селекционный сбор. По его итогам были определены футболисты, которые примут участие в зимних сборах. Это воспитанники "Академии" (1999 года рождения) - голкиперы Руслан Дорофеев, Егор Любаков, защитники Андрей Дубровин, полузащитники Александр Богомолов, Константин Шамаев, нападающий Егор Бурюкин, а также три игрока "КС-ЦПФ" - защитник Алексей Карасев (2001 г.,) полузащитники Михаил Пак (1999 года рождения), Макар Романов (2000 года рождения). Первый сбор молодежного состава продлится до 2 февраля, сообщает официальный сайт клуба.

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