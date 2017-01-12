Иск ГП "Антонов" к "Авиакору" о взыскании $ 5,3 млн роялти рассмотрят повторно

Иск украинского ГП "Антонов" к самарскому заводу "Авиакор" о взыскании с последнего $ 5,3 млн роялти за использование товарного знака при производстве и поставках самолетов Ан‑140 повторно рассмотрит Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, пишет kommersant.ru.

Кассационная инстанция — Суд по интеллектуальным правам — отменила решение апелляции по иску к самарскому авиационному заводу "Авиакор" (входит в холдинг "Русские машины") украинского ГП "Антонов" (входит в ГК "Укроборонпром") и направила дело на повторное рассмотрение апелляции. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел ВАС.

Напомним, в октябре прошлого года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, согласно которому "Авиакор" должен выплатить в пользу ГК "Антонов" $ 2,9 млн роялти за использование товарного знака при производстве и поставках самолетов Ан‑140. Подробности разбирательства не раскрываются, поскольку дело велось в закрытом режиме.

В августе 2015 г. ГП "Антонов" подало иск к "Авиакору" о взыскании $5,35 млн роялти. Согласно материалам КАД ВАС, основанием требования являлся лицензионный договор 2004 г. о праве использования товарного знака. Как пояснял ранее представитель ГП "Антонов", задолженность образовалась с 2012 года. В материалах дела сообщалось, что речь идет о "реализации товара, указанного в договоре, в том числе самолетов типовой конструкции Ан-140,

Ан-140-100 и их модификации", за которую самарский завод в рамках проекта по сборке Ан-140 обязан был выплачивать украинскому концерну роялти как держателю интеллектуальных прав на самолет.

В январе 2016 г. "Авиакор" подал встречный иск к "Антонову", в котором требовал взыскать с последнего 177,36 млн руб. Ранее гендиректор "Авиакора" Алексей Гусев пояснял, что в эту сумму были оценены убытки самарского завода "из-за ненадлежащего исполнения "Антоновым" обязательств по лицензионному договору".

Требования "Авиакора" самарский арбитраж удовлетворил лишь частично, в связи с чем завод подал жалобу в апелляцию. "Антонов", видимо, также остался недоволен решением первой инстанции, поскольку пытался обжаловать его в апелляции.

В пресс-службе корпорации "Русские машины" сообщили, что "Авиакор" поддерживает решение, принятое Судом по интеллектуальным правам. "При повторном рассмотрении дела в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде завод намерен доказать правоту своей позиции — незаконный характер требований ГП "Антонов" о выплате роялти и необходимость полной компенсации убытков, причиненных "Авиакору" в результате ненадлежащего исполнения ГП "Антонов" обязательств по лицензионному договору в рамках проекта Ан‑140", — подчеркнули в пресс-службе "Русских машин".

В представляющей интересы ГП "Антонов" юридической фирме "Ильяшев и Партнеры" на запрос не ответили.