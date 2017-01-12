Дарья Касаткина и Дарья Гаврилова снялись с турнира в Сиднее в парном разряде

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова снялись с турнира в Сиднее в парном разряде, пишет championat.com.

В среду, 11 января, в четвертьфинале соревнований они должны были сыграть со словенкой Андреей Клепач и испанкой Марией-Хосе Мартинес-Санчес.

В полуфинале Клепач и Мартинес-Санчес встретятся с победительницами матча Тимя Бабош (Венгрия) / Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мартина Хингис (Швейцария) / Коко Вандевеге (США, 2).