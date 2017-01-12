Дарья Касаткина и Дарья Гаврилова снялись с турнира в Сиднее в парном разряде

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова снялись с турнира в Сиднее в парном разряде, пишет championat.com.
В среду, 11 января, в четвертьфинале соревнований они должны были сыграть со словенкой Андреей Клепач и испанкой Марией-Хосе Мартинес-Санчес.
В полуфинале Клепач и Мартинес-Санчес встретятся с победительницами матча Тимя Бабош (Венгрия) / Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мартина Хингис (Швейцария) / Коко Вандевеге (США, 2).
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!