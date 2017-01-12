Анастасия Павлюченкова и Тимя Бабош вышли в полуфинал турнира в Сиднее в парном разряде

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимя Бабош вышли в полуфинал турнира в Сиднее в парном разряде, обыграв дуэт Мартина Хингис (Швейцария) / Коко Вандевеге (США, 2) со счетом 7:6 (9:7), 6:4, сообщает championat.com.

Матч продолжался 1 час 29 минут. Анастасия и Тимя дважды подали навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовали 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в финал Павлюченкова и Бабош поспорят со словенкой Андреей Клепач и испанкой Марией-Хосе Мартинес-Санчес.