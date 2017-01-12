АвтоВАЗ завершил перенос производства трехдверной Lada 4×4 на главный конвейер

АвтоВАЗ завершил работы по переносу производства трехдверной версии внедорожника Lada 4×4 на главный конвейер предприятия, пишет vedomosti.ru.
Напомним, в конце декабря 2016 г. на автозаводе закрыли 62 производственный корпус в котором с 1977 г. собирали трехдверную "Ниву".
"Производство трехдверной Lada 4×4 перенесено на третью линию главного конвейера. Работы проведены в соответствии с графиком. Перенос производства позволит максимально загрузить современную линию, повысить качество собираемых автомобилей и оптимизировать процессы окраски и сборки семейства 4×4", — отметил представителя пресс-центра АвтоВАЗа Артем Манюхин.
Теперь эта версия вазовского внедорожника будет выпускаться на одной линии конвейера с Lada Priora и пятидверной Lada 4×4. В прежнем производственном корпусе будет осуществляться лишь сварка корпусов.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.