АвтоВАЗ завершил перенос производства трехдверной Lada 4×4 на главный конвейер

АвтоВАЗ завершил работы по переносу производства трехдверной версии внедорожника Lada 4×4 на главный конвейер предприятия, пишет vedomosti.ru.

Напомним, в конце декабря 2016 г. на автозаводе закрыли 62 производственный корпус в котором с 1977 г. собирали трехдверную "Ниву".

"Производство трехдверной Lada 4×4 перенесено на третью линию главного конвейера. Работы проведены в соответствии с графиком. Перенос производства позволит максимально загрузить современную линию, повысить качество собираемых автомобилей и оптимизировать процессы окраски и сборки семейства 4×4", — отметил представителя пресс-центра АвтоВАЗа Артем Манюхин.

Теперь эта версия вазовского внедорожника будет выпускаться на одной линии конвейера с Lada Priora и пятидверной Lada 4×4. В прежнем производственном корпусе будет осуществляться лишь сварка корпусов.